Детский омбудсмен прокомментировала смерть несовершеннолетней девушки в Камне-на-Оби

«Случай гибели ребенка будет проанализован на краевой межведомственной группе по профилактике суицидов несовершеннолетних в Алтайском крае, сделаны организационные выводы», — приводит ее слова пресс-служба краевого правительства.
Омбудсмен также подчеркнула, что в профилактике детского суицида важна бдительность взрослых.
Ольга Казанцева,
уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае:
Следует обратиться за помощью, в случае если у ребенка нарушился сон, изменилось пищевое поведение или эмоциональное состояние ребенка. В регионе действует детский телефон доверия 8−800−2000−122, функционируют психолого-медико-педагогические центры системы образования, кризисные центры для мужчин и женщин. Кроме того, помощь можно получить в Алтайском краевом психоневрологическом диспансере для детей.
Следственный комитет возбудил уголовное дело, ведется расследование, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства гибели девушки.