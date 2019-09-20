Детский омбудсмен прокомментировала смерть несовершеннолетней девушки в Камне-на-Оби

20 сентября в Камне-на-Оби было найдено тело девушки-подростка. Сейчас в школе проводится консультирование по оказанию помощи одноклассникам погибшей, сообщает уполномоченный при губернаторе Алтайского края по правам ребенка Ольга Казанцева.

«Случай гибели ребенка будет проанализован на краевой межведомственной группе по профилактике суицидов несовершеннолетних в Алтайском крае, сделаны организационные выводы», — приводит ее слова пресс-служба краевого правительства.



Омбудсмен также подчеркнула, что в профилактике детского суицида важна бдительность взрослых.

Ольга Казанцева,

уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае:

Следует обратиться за помощью, в случае если у ребенка нарушился сон, изменилось пищевое поведение или эмоциональное состояние ребенка. В регионе действует детский телефон доверия 8−800−2000−122, функционируют психолого-медико-педагогические центры системы образования, кризисные центры для мужчин и женщин. Кроме того, помощь можно получить в Алтайском краевом психоневрологическом диспансере для детей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, ведется расследование, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства гибели девушки.