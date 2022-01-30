Девочка погибла в Новоалтайске, отравившись угарным газом вместе с родителями

В Алтайском крае участились случаи отравления угарным газом, в том числе и со смертельным исходом, сообщает региональное МЧС.

Напомним, 29 января в Троицком районе двое детей погибли возле печи на Алтае, мать и третий ребенок в тяжелом состоянии.

В МЧС отметили, что еще один трагический случай произошел 28 января в Новоалтайске на улице Вокзальная.

«Из-за закрытой печной заслонки. В результате полученного отравления девочка 2006 года рождения погибла. Ее родители переданы врачам скорой медицинской помощи», — рассказали в ведомстве.

Двумя днями ранее тоже в Новоалтайске на улице Чернышевского в частном доме отравились угарным газом четверо взрослых, которых медики успели спасти.

МЧС призывает жителей края соблюдать технику пожарной безопасности при эксплуатации печи.