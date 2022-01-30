Девочка погибла в Новоалтайске, отравившись угарным газом вместе с родителями

Напомним, 29 января в Троицком районе двое детей погибли возле печи на Алтае, мать и третий ребенок в тяжелом состоянии.
В МЧС отметили, что еще один трагический случай произошел 28 января в Новоалтайске на улице Вокзальная.
«Из-за закрытой печной заслонки. В результате полученного отравления девочка 2006 года рождения погибла. Ее родители переданы врачам скорой медицинской помощи», — рассказали в ведомстве.
Двумя днями ранее тоже в Новоалтайске на улице Чернышевского в частном доме отравились угарным газом четверо взрослых, которых медики успели спасти.
МЧС призывает жителей края соблюдать технику пожарной безопасности при эксплуатации печи.
«Угарный газ — сильнейший яд для человека. Поступая в организм при дыхании, он проникает из легких в кровеносную систему, где соединяется с гемоглобином. В результате кровь утрачивает способность переносить и доставлять тканям кислород, и организм очень быстро начинает испытывать его недостаток. Человек теряет сознание или засыпает, и если он не получит вовремя помощь, то уже не придет в себя», — предупредили спасатели.