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Происшествия

Девочка погибла в Новоалтайске, отравившись угарным газом вместе с родителями

В Алтайском крае участились случаи отравления угарным газом, в том числе и со смертельным исходом, сообщает региональное МЧС.

Печь. Угарный газ.
Печь. Угарный газ.
m.azh.kz.

Напомним, 29 января в Троицком районе двое детей погибли возле печи на Алтае, мать и третий ребенок в тяжелом состоянии.

В МЧС отметили, что еще один трагический случай произошел 28 января в Новоалтайске на улице Вокзальная.

«Из-за закрытой печной заслонки. В результате полученного отравления девочка 2006 года рождения погибла. Ее родители переданы врачам скорой медицинской помощи», — рассказали в ведомстве.

Двумя днями ранее тоже в Новоалтайске на улице Чернышевского в частном доме отравились угарным газом четверо взрослых, которых медики успели спасти.

МЧС призывает жителей края соблюдать технику пожарной безопасности при эксплуатации печи.

«Угарный газ — сильнейший яд для человека. Поступая в организм при дыхании, он проникает из легких в кровеносную систему, где соединяется с гемоглобином. В результате кровь утрачивает способность переносить и доставлять тканям кислород, и организм очень быстро начинает испытывать его недостаток. Человек теряет сознание или засыпает, и если он не получит вовремя помощь, то уже не придет в себя», — предупредили спасатели.

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