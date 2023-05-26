26 мая
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Происшествия

Девочка получила компрессионный перелом позвоночника после игры на детской площадке в Барнауле

Жительница Барнаула пожаловалась, что ее ребенок получил компрессионный перелом позвоночника после игры на детской площадке. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Детская площадка в микрорайоне Западный
Детская площадка в микрорайоне Западный
Инцидент Барнаул

Жительница Барнаула сообщает, что опасная детская площадка находится в микрорайоне Западный во дворе нового дома Беляева, 14.

Ее 9-летняя дочь играла на площадке и упала с горки. В результате она получила компрессионный перелом позвоночника.

По словам матери пострадавшей девочки, детская площадка абсолютно небезопасна. Конструкция слишком высокая, ограждений на высоте нет. Внизу же - голый бетон.

"Считаю, необходимо убрать этот игровой комплекс и установить другой, безопасный, соответствующий нормам и стандартам", - заявила жительница Барнаула.

Ранее трехлетний малыш получил перелом в бассейне с шариками в Барнауле.

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