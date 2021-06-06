7 июня
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Происшествия

Девочка получила травму на аттракционе в Алтайском крае (обновлено)

В Новоалтайске 12-летняя девочка врезалась ногами в здание во время катания на аттракционе, сообщает интернет-сообщество «Инцидент Рубцовск».

Карусель. Аттракцион.
Карусель. Аттракцион.
Открытые источники в Интернете

Инцидент произошел в парке «Мандарин» в Новоалтайске. 12-летняя девочка собиралась прокатиться на цепочной карусели.

Ничего не предвещало беды, пока аттракцион не набрал скорость.



На кадрах видно, как карусель приходит в движение и начинает сильнее раскручивать девочку. Как только аттракцион набрал скорость, послышался звук удара.

Сообщается, что ребенок ударился ногами о крышу стоящей рядом будки.

Источник сообщества уточнил, что девочке оказали первую помощь на месте. Госпитализация не потребовалась.

Обновлено: 10:24

Следственными органами СУ СК России по Алтайскому краю проводится доследственная проверка об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Девочка доставлена в медицинское учреждение, ей оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время следователи изучают все обстоятельства произошедшего.

Ранее altapress.ru сообщал, что прокуратура Алтайского края проведет внеплановые проверки аттракционов. Это связано с инцидентом, который произошел 30 мая в Барнауле. У ТЦ «Район» на Докучаево надувной аттракцион поднялся в воздух.

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