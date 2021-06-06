Девочка получила травму на аттракционе в Алтайском крае (обновлено)

Инцидент произошел в парке «Мандарин» в Новоалтайске. 12-летняя девочка собиралась прокатиться на цепочной карусели.
Ничего не предвещало беды, пока аттракцион не набрал скорость.
На кадрах видно, как карусель приходит в движение и начинает сильнее раскручивать девочку. Как только аттракцион набрал скорость, послышался звук удара.
Сообщается, что ребенок ударился ногами о крышу стоящей рядом будки.
Источник сообщества уточнил, что девочке оказали первую помощь на месте. Госпитализация не потребовалась.
Обновлено: 10:24
Следственными органами СУ СК России по Алтайскому краю проводится доследственная проверка об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).
Девочка доставлена в медицинское учреждение, ей оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время следователи изучают все обстоятельства произошедшего.
Ранее altapress.ru сообщал, что прокуратура Алтайского края проведет внеплановые проверки аттракционов. Это связано с инцидентом, который произошел 30 мая в Барнауле. У ТЦ «Район» на Докучаево надувной аттракцион поднялся в воздух.