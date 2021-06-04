В Алтайском крае все-таки устроят внеплановые проверки аттракционов

Прокуратура Алтайского края после первоначального отказа все-таки согласовала проведение внеплановых проверок аттракционов после ЧП с батутом в Барнауле. Начнутся они с 4 июня, пишет «Амител».

Первый раз прокуратура отказала инспекции Гостехнадзора Алтайского края в проведении внеплановых проверок из-за «отсутствия оснований».

Сообщается, что сразу после этого ведомство подготовило новый пакет документов для рассмотрения. В этот раз прокуратура проверки согласовала.

«Внеплановые проверки начнутся с 4 июня и продлятся до 10−11 июня. После их проведения будет дана информация о результатах. Если ко дню внеплановой проверки не будут устранены нарушения, выявленные в ходе рейдов, то эксплуатанту выдадут соответствующие предписания», — рассказала главный специалист отдела по надзору за аттракционами инспекции Гостехнадзора Алтайского края Елена Загорская.

Пока местные власти составляют реестр всех аттракционов, в том числе батутов, а инспекция проводит плановые рейдовые осмотры. С владельцами аттракционов проводится «разъяснительная и консультационная работа о соблюдении мер безопасности при предоставлении услуг».

А вот проверки батутов были организованы сразу. В Бийске уже обнаружились нарушения.

Напомним, проверки связаны с инцидентом, который произошел 30 мая в Барнауле. У ТЦ «Район» на Докучаево надувной аттракцион поднялся в воздух.

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