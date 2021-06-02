В Алтайском крае стартовали проверки батутов. Есть первые нарушения

Прокуратура Алтайского края начала проверки эксплуатации надувного оборудования по всему региону, сообщила пресс-служба ведомства. Для этого привлекают специалистов государственной инспекции Гостехнадзора. В Бийске уже обнаружились нарушения.

Специалисты проверяют безопасность при эксплуатации надувного и иного оборудования, соответствие их требованиям национального стандарта, в том числе при установке, соблюдение эксплуатационной документации и так далее.

В Бийске на проверку вышли представители мэрии, пишут «Вести Алтай».

Выяснилось, что размеры одного из батутов не соответствуют разрешенным. Следом еще одно нарушение: предпринимательница без договора с администрацией города установила два аттракциона, так как «просто не успела в установленное время вступить в конкурс».

«При выявлении нарушений закона будет принят весь комплекс мер по их устранению и привлечению виновных к ответственности», — уверяют в прокуратуре.

Также ведомство контролирует ход расследования двух уголовных дел, которые возбудили после ЧП с батутом в Барнауле. Одно из них об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ), второе о халатности (статья 293 УК РФ).

Напомним, 30 мая у ТЦ «Район» на Докучаево надувной аттракцион поднялся в воздух из-за порыва ветра. Две девочки 3 и 4 лет с большой высоты упали на трамвайные пути. Обе находятся в больнице в тяжелом состоянии.