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Происшествия

Еще одно уголовное дело возбудили после чудовищной истории с опрокидыванием батута в Барнауле

Органы следствия возбудили уголовное дело по статье «халатность» после того, как в Барнауле две девочки получили тяжелые травмы после опрокидывания батута, произошедшего 30 мая.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Как рассказал на брифинге 31 мая замруководителя регионального управления Следственного комитета Константин Мальцев, помимо уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ) также возбуждено уголовное дело о халатности (статья 293 УК РФ).

Правоохранители дадут правовую оценку действиям надзорных органов при эксплуатации аттракциона.

В рамках расследования будет проведена экспертиза батута. По словам Константина Мальцева, аттракцион является достаточно новым — произведен в 2019 году.

Причина опрокидывания батута на данный момент не установлена.

Замруководителя краевого управления СКР добавил, что расследованием этой трагедии занимается четвертый отдел по особо важным делам.

Напомним, 30 мая в Барнауле у ТЦ «Район» на Докучаево подлетел и перевернулся батут. Две упали на трамвайные пути и получили тяжелые травмы.

Обе находятся в больнице в тяжелом состоянии.

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