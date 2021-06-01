Хозяйку улетевшего батута в Барнауле задержали и предъявили обвинение

Следователи предъявили обвинение 51-летней предпринимательнице, владелице батута, который опрокинулся в Барнауле на площадке у ТЦ «Район» 30 мая. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ей предъявили обвинение по п. «б, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в отношении услуг предназначенных для детей в возрасте до 6 лет, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Предпринимательницу задержали и допросили. Следователи готовят ходатайство в суд об избрании в ее отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.

Также задержан 30-летний предприниматель. Как уже сообщалось, это сын женщины и владелец ИП, но к бизнесу он на деле не имел отношения.

По официальной версии, надувной аттракцион поднялся в воздух из-за порыва ветра. В это время на нем были дети. Две девочки 3 и 4 лет с большой высоты упали на трамвайные пути. Обе находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Сама предприниматель уже общалась со СМИ: она заявила, что передала свои контакты семьям пострадавших и готова помочь в лечении и реабилитации.

«Если это моя вина, я понесу наказание… я прошу прощения, мне очень жаль. Я закрываю бизнес, больше не буду этим заниматься. Самое ужасное, что пострадали дети. Я могу только молиться, чтобы они побыстрее выкарабкались, — комментировала женщина.