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Происшествия

Хозяйка злополучного батута в Барнауле закрывает бизнес

Владелица батута, на котором 30 мая пострадали две маленькие девочки, прокомментировала происшествие. Виной всему был сильный порыв ветра, рассказала Светлана «Комсомольской правде — Барнаул».

Прыжки на батуте.
Прыжки на батуте.
СС0

Как рассказала хозяйка аттракциона, был полный штиль, но внезапно налетел сильный ветер.

«Не было никаких предупреждений, в плохую погоду мы никогда не работаем, а тут была полнейшая неожиданность. Контролер кинулась к батуту, когда увидела, что его заворачивает, но она уже ничего не могла сделать», — рассказала она.

28-летняя девушка-контроллер с педагогическим образованием. Она сделала все возможное, но удержать огромный батут физически не смогла.

«Она очень ответственная, ее саму пришлось откачивать после случившегося. Батут был привязан по всем правилам, он был в использовании месяца 2,5. Мы знаем, как его правильно крепить и эксплуатировать. Пишут, что веревки были протерты, что он взорвался — это неправда», — комментирует предпринимательница.

Она передала свои контакты семьям пострадавших детей, но пока с ней никто не связался. Женщина готова помочь в лечении и реабилитации.

«Если это моя вина, я понесу наказание… я прошу прощения, мне очень жаль. Я закрываю бизнес, больше не буду этим заниматься. Самое ужасное, что пострадали дети. Я могу только молиться, чтобы они побыстрее выкарабкались», — сказала она.

Ранее сообщалось, что следователи опросили владельца батута. По документам им является сын Светланы, но на деле не имеет к этому отношения. Бизнесом женщина занимается сама по генеральной доверенности.

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