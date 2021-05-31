Владельца улетевшего с детьми батута в Барнауле допросили следователи

Следователи допросили владельца батута, который подлетел и перевернулся около ТЦ «Район» в Барнауле.

В Барнауле опрокинулся батут с игравшими на нем детьми.

«Владельца батута допросили в рамках расследования дела, у него пока нет никакого статуса. Его никто не задерживал, он сам приехал для допроса», — сказали ТАСС в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что владельца батута якобы задержали в аэропорту Толмачево.

ЧП произошло 30 мая. Батут поднялся в воздух и перевернулся. Две девочки упали на трамвайные пути и получили тяжелые травмы.

Оба ребенка госпитализированы, одна из них в крайне тяжелом состоянии на ИВЛ.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Батут принадлежит индивидуальному предпринимателю. Между ним и собственником торгового центра заключен договор аренды на земельный участок.

После происшествия в регионе проведут внеплановые проверки всех аттракционов.