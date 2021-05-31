31 мая 26°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Владельца улетевшего с детьми батута в Барнауле допросили следователи

Следователи допросили владельца батута, который подлетел и перевернулся около ТЦ «Район» в Барнауле.

В Барнауле опрокинулся батут с игравшими на нем детьми.
В Барнауле опрокинулся батут с игравшими на нем детьми.
"Инцидент Барнаул"

«Владельца батута допросили в рамках расследования дела, у него пока нет никакого статуса. Его никто не задерживал, он сам приехал для допроса», — сказали ТАСС в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что владельца батута якобы задержали в аэропорту Толмачево.

ЧП произошло 30 мая. Батут поднялся в воздух и перевернулся. Две девочки упали на трамвайные пути и получили тяжелые травмы.

Оба ребенка госпитализированы, одна из них в крайне тяжелом состоянии на ИВЛ.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Батут принадлежит индивидуальному предпринимателю. Между ним и собственником торгового центра заключен договор аренды на земельный участок.

После происшествия в регионе проведут внеплановые проверки всех аттракционов.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость