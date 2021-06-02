Прокуратура отказала в проведении внеплановых проверок аттракционов после ЧП в Алтайском крае

Прокуратура отказала инспекции Гостехнадзора Алтайского края в проведении внеплановых проверок аттракционов, сообщили в пресс-службе правительства региона. Ранее же в надзорном ведомстве сообщали об организации проверок надувного и иного оборудования по всему региону.

Инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (Гостехнадзор) Алтайского края 31 мая передала в прокуратуру заявления о согласовании внеплановых выездных проверок предпринимателей.

«Сегодня стало известно, что решениями прокуратуры края отказано в согласовании проведения инспекцией гостехнадзора Алтайского края внеплановых выездных проверок. Внеплановую проверку прокуратура потребовала в отношении только ИП Красакова. Именно он размещал надувной батут у ТЦ Район. Проверку инспекция гостехнадзора назначит на ближайшие дни», — говорят в правительстве.

Пока местные власти составляют реестр всех аттракционов, в том числе батутов, а инспекция проводит плановые рейдовые осмотры. С владельцами аттракционов проводится «разъяснительная и консультационная работа о соблюдении мер безопасности при предоставлении услуг».

В случае выявления нарушений инспекция будет вновь согласовывать с прокуратурой внеплановые проверки предпринимателей, подчеркнули в пресс-службе регионального правительства.

1 июня сайт прокуратуры Алтайского края сообщил, что ведомство проводит проверки аттракционов с привлечением специалистов Гостехнадзора. Вероятно, имелись в виду «плановые рейдовые осмотры».