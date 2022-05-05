5 мая
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Происшествия

Девочка поцарапала горло проволокой, запеченной в батоне

В Татарстане проводят доследственную проверку по информации о травмировании девочки во время еды, сообщает республиканский СК.

Хлеб, буханка, сдоба.
Хлеб, буханка, сдоба.
pixabay.com/

«В хоте мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение, согласно которому в городе Буинске во время еды девочка едва не проглотила кусок проволоки, запеченный в батоне», — рассказали в ведомстве.

Мать ребенка предположила в соцсетях, что эта проволока похожа на кусок железной губки, которой моют посуду.

«Покушали хлеб, называется. Хорошо глубоко не ушла, достали своими силами. Как такое можно допустить на производстве?» — цитирует женщину «Аргументы и Факты».

По ее словам, девочка получила небольшую рану миндалины, которая немного кровоточила.

Ранее у жительницы Сахалина «взорвался батон» при попытке его нарезать, от хлебобулочного изделия лишь «осталась попка».

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