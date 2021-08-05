«Осталась попка»: у жительницы Сахалина «взорвался батон» при попытке его нарезать

Жительница Южно-Сахалинска записала видео и заявила, что во время приготовления завтрака у нее «взорвался батон», сообщает astv.ru .

Женщина рассказала, что инцидент с батоном произошел утром, когда решила сделать гренки ребенку.

«Как раз оставалась попка — два последних кусочка, я их так называю. Когда хотела их порезать, в хлебе что-то взорвалось. Он воняет порохом. Хорошо, что батон резал не мой ребенок», — отметила сахалинка.

Она подчеркнула, что в составе батона не указано, что он содержит взрывоопасные вещества.

В качестве доказательства женщина показала темные следы на батоне и окалину на ноже.

Производитель батона сообщил изданию, что очень удивился информации о взорвавшемся хлебе.

Также подчеркнул, что продукцию выпекают при температуре 220 градусов — любые взрывчатые вещества сразу бы обнаружились.

Начальница производства отметила, что ежемесячно на предприятии проходят проверки и никаких нарушений ни разу не находили.

«Женщина может принести нам батон. Мы его сами проверим и отправим в лабораторию», — добавила сотрудница хлебокомбината.

Производитель предположил, что это «либо провокация, либо что-то попало при транспортировке».

Ранее жительница Тулы рассказала, как на столе «взорвалась колбаса», когда семья готовилась к утренним бутербродам.