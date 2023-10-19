Девочка пожаловалась на своих приемных родителей в совет по вопросам семьи и детства

В подмосковье девочка из приемной семьи рассказала о плохом обращении в совет по вопросам семьи и детства.

Как сообщает Baza, девочка сообщила о проблемах семьи советнице по вопросам семьи и детства. Та заявила в полицию.

14-летняя девочка, которая живет в семье уроженцев Чечни с двумя братьями, они тоже приемные, и сестрой была очень напугана, она рассказала, что ей страшно жить в этой семье.

Приемные родители плохо ее кормят, заставляют совершать намаз, сама девочка православная. Помимо этого, ребенка оскорбляют и бьют. Приемные братья тоже страдают от плохого отношения родителей. С родной дочкой таких проблем нет.

Девочка рассказала, что приемный отец в течение восьми лет к ней приставал во время отсутствия мачехи. Мужчина раздевал, трогал и прижимался к несовершеннолетней.

Советница решила самостоятельно поговорить с матерью девочки, но женщина отказалась слушать и обвинила дочь, что та украла деньги и купила себе кроссовки. По словам подростка, вещи ей тоже не покупали.

В силу того, что разговор ни к чему не привел, сотрудница совета обратилась в правоохранительные органы.

Следователи заинтересовались рассказом девочки и сейчас проверяют информацию. Родных родителей у несовершеннолетней нет, они погибли, осталась только сестра.

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