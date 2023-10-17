В Москве многодетная мать обвиняется в торговле детьми и причинению тяжкого вреда их здоровью

У женщины аж 15 детей, которых она, по словам правоохранительных целях, использует для заработка.

Как сообщает "112", Юлия Логинова, так зовут 47-летнюю многодетную мать, в 2010 году перенесла сложную операцию из-за которой в последствие, детей иметь не могла. Но это не остановило москвичку и она завела еще трех детей.

В этом ей помогли неизвестные представители, которые совершили подпольные махинации в МФЦ, где детям подделали свидетельства о рождении и вписали в графу "мать" ее имя. Женщина пыталась списать это на суррогатное материнство, но тест ДНК провалил ее алиби, откуда взялись дети остается под вопросом.

Логинову раскрыли, когда в крови ее 7-летнего хронически больного пасынка вещества, которые противопоказаны при его болезни.Сотрудники правоохранительных органов классифицировали это как причинение тяжкого вреда здоровью. Ведь жительница Москвы поила ребенка препаратами, которые могли ухудшить его состояние. Тем самым Юлия смогла бы и дальше получать на него пособие.

Помимо Юлии Логиновой, в деле числится и вторая подозреваемая - Наталья Патока. Она является руководителем приюта для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Несложно догадаться кто родил детей Логиновой, у самой руководительницы тоже 15 ребятишек.

По инициативе Прокуратуры Москвы уже заведено уголовное дело, следователи составляют полную картину этого неприятного дела.

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