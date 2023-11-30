Девочка ушла ночевать к подруге и пропала

Она пропала 28 ноября.

Перед исчезновением девочка-подросток зашла к матери на работу и отпросилась у нее в гости к подруге с ночевкой.

Утром перестала отвечать на звонки, в школе ее матери сообщили, что на занятиях ребенок так и не появился, указывает Газета.Ru.

После самостоятельных поисков мать девочки обратилась в полицию. К поискам подключились волонтеры.

Ранее в Нижнем Новгороде пропала 10-летняя девочка. После долгих поисков ее нашли в диване у соседа.

К поискам девочки сразу подключились волонтеры и полиция. Пропавшую несколько часов искали на улице, затем пошли проверять квартиры соседей.

Там и нашли. Сбежавшая оказалась в квартире 44-летнего мужчины.