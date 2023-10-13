В Нижнем Новгороде пропала 10-летняя девочка. После долгих поисков ее нашли в диване у соседа

Как сообщает Telegram-канал Baza, жительница Нижнего Новгорода не заметила, как пропала ее, болеющая аутизмом, дочь.
К поискам девочки сразу подключились волонтеры и полиция. Пропавшую несколько часов искали на улице, затем пошли проверять квартиры соседей.
Там и нашли. Сбежавшая оказалась в квартире 44-летнего мужчины.
Как выяснилось, он забрал девочку к себе, как только она покинула квартиру и в течение нескольких часов издевался над ней. Источник утверждает, что ребенка насиловали.
Сейчас с найденной девочкой работают врачи, она находится в шоковом состоянии. Соседа задержали.
Ранее стало известно, что в Магнитогорске муж держал в заложниках своих жену и сына 1,5 года.