В Нижнем Новгороде пропала 10-летняя девочка. После долгих поисков ее нашли в диване у соседа

Вечером 11 октября женщина забыла закрыть входную дверь и маленькая девочка сбежала из квартиры, даже не одевшись.

Как сообщает Telegram-канал Baza, жительница Нижнего Новгорода не заметила, как пропала ее, болеющая аутизмом, дочь.

К поискам девочки сразу подключились волонтеры и полиция. Пропавшую несколько часов искали на улице, затем пошли проверять квартиры соседей.

Там и нашли. Сбежавшая оказалась в квартире 44-летнего мужчины.

Как выяснилось, он забрал девочку к себе, как только она покинула квартиру и в течение нескольких часов издевался над ней. Источник утверждает, что ребенка насиловали.

Сейчас с найденной девочкой работают врачи, она находится в шоковом состоянии. Соседа задержали.

Ранее стало известно, что в Магнитогорске муж держал в заложниках своих жену и сына 1,5 года.