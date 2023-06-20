Девочки катались на квадроцикле и сорвались с обрыва

Восьмилетняя девочка взяла без спроса квадроцикл родителей и отправилась кататься с сестрой и подругой.

ДТП случилось в Тюмени, указывает Газета.Ru.

Но девочка не справилась с управлением, и квадроцикл скатился с обрыва к берегу реки. Дети остались живы, но получили различные травмы.

Ведется разбирательство.

Ранее водитель квадроцикла врезался в забор и погиб в Алтайском крае.

По предварительным данным, 45-летний мужчина за рулем квадроцикла врезался в ограждение дома на ул. Карла Маркса.

В результате аварии водитель погиб на месте, 42-летнего пассажира госпитализировали с травмами.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.