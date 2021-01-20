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Происшествия

Девочку попытались похитить прямо из школы в Сибири

В Омской области задержали одного из подозреваемых в попытке похищения ребенка из школы, сообщает Om1.ru.

Подросток. Насилие.
Подросток. Насилие.
СС0

Инцидент произошел в одной из сельских школ Большереченского района. В родительских чатах рассылают сообщения с предупреждением.

«Не отпускайте детей одних в школу, по возможности ищите, кто их будет провожать и встречать. У нас сегодня во второй школе чуть не украли ребенка, подозреваемого задержали, но, по словам детей, он был не один», — говорится в сообщении.

Личность задержанного установили — с ним работают правоохранители, решают вопрос о мере пресечения.

По данным издания, в региональном СК возбудили дело о домогательствах к несовершеннолетней девочке.

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