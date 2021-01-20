Девочку попытались похитить прямо из школы в Сибири

Инцидент произошел в одной из сельских школ Большереченского района. В родительских чатах рассылают сообщения с предупреждением.
«Не отпускайте детей одних в школу, по возможности ищите, кто их будет провожать и встречать. У нас сегодня во второй школе чуть не украли ребенка, подозреваемого задержали, но, по словам детей, он был не один», — говорится в сообщении.
Личность задержанного установили — с ним работают правоохранители, решают вопрос о мере пресечения.
По данным издания, в региональном СК возбудили дело о домогательствах к несовершеннолетней девочке.