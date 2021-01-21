«Задержали педофила»: стали известны подробности «попытки похищения» девочки в омской школе

Напомним, ранее сообщали о задержании одного из подозреваемых в попытке похищения ребенка из школы. Также отметили, что злоумышленников было двое.
Инцидент произошел в поселке Большеречье. В одном из школьных чатов предупредили родителей об опасности и попросили не отпускать детей одних на улицу.
«24-летний нападавший пытался залезть рукой 10-летней девочке под юбку. Услышав шум, он испугался и убежал. Никаких насильственных действий мужчина совершить не успел. Все это происходило в тамбуре школы», — отмечает издание.
По факту произошедшего проводят проверку. Подозреваемый, ранее судимый за грабеж, задержан и сейчас не представляет никакой опасности для детей, успокоили в региональном СК.
В омском минобре сообщили, что попытки похищения ребенка, о чем сообщалось ранее, не было. Преступника подозревают «в совершении другого противоправного действия в отношении несовершеннолетнего».
«В школе работает психолог, усилены профилактические меры, направленные на обеспечение безопасности обучающихся на территории образовательной организации, контролируется пропускной режим», — отметили в ведомстве.
После нападения министерство проверит безопасность в образовательных организациях и «при необходимости даст дополнительные методические разъяснения с целью недопущения подобных происшествий».
Ранее в Барнауле отправили за решетку на 12 лет педофила, назвавшего себя почтальоном, чтобы уговорить мальчика открыть дверь.