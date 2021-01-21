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Происшествия

«Задержали педофила»: стали известны подробности «попытки похищения» девочки в омской школе

В Омской области задержали «педофила», который пытался совратить маленькую девочку прямо в школе, сообщает Om1.ru.

Подросток. Насилие.
Подросток. Насилие.
СС0

Напомним, ранее сообщали о задержании одного из подозреваемых в попытке похищения ребенка из школы. Также отметили, что злоумышленников было двое.

Инцидент произошел в поселке Большеречье. В одном из школьных чатов предупредили родителей об опасности и попросили не отпускать детей одних на улицу.

«24-летний нападавший пытался залезть рукой 10-летней девочке под юбку. Услышав шум, он испугался и убежал. Никаких насильственных действий мужчина совершить не успел. Все это происходило в тамбуре школы», — отмечает издание.

По факту произошедшего проводят проверку. Подозреваемый, ранее судимый за грабеж, задержан и сейчас не представляет никакой опасности для детей, успокоили в региональном СК.

Преступник за решеткой.
Преступник за решеткой.
открытые источники в интернете

В омском минобре сообщили, что попытки похищения ребенка, о чем сообщалось ранее, не было. Преступника подозревают «в совершении другого противоправного действия в отношении несовершеннолетнего».

«В школе работает психолог, усилены профилактические меры, направленные на обеспечение безопасности обучающихся на территории образовательной организации, контролируется пропускной режим», — отметили в ведомстве.

После нападения министерство проверит безопасность в образовательных организациях и «при необходимости даст дополнительные методические разъяснения с целью недопущения подобных происшествий».

Ранее в Барнауле отправили за решетку на 12 лет педофила, назвавшего себя почтальоном, чтобы уговорить мальчика открыть дверь.

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