8 сентября
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Происшествия

Девушка съела шаурму и умерла. Подробности

В Курской области 23-летняя девушка съела шаурму и скончалась. Тем временем во Льгове зафиксировали массовое отравление фастфудом.

Шаурма.
Шаурма.
unsplash.com

Погибшая и еще 14 человек купили шаурму в точке быстрого питания. Позднее все оказались в больнице с острой кишечной инфекцией.

Девушка скончалась от инфекционно-токсического шока. Известно, что она работала медсестрой. Среди пострадавших есть ее коллеги.

Четверо отравившихся все еще в больнице, остальные лечатся амбулаторно.

Возбуждено уголовное дело по статье "Производство либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности". Шурму отправили на экспертизу.

Как рассказал Shot, девушка пообедала шаурмой 6 сентября. Почти сразу ей стало плохо. В больнице поставили капельницу, к вечеру она пришла в себя. Ночью скончалась.

Источнику рассказали, что в последние несколько дней от мяса в шаурме шел странный запах тухлятины.

Ранее стало известно, что шаурма в России подорожает на 15%.

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