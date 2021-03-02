Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 марта -5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Девушка спасла ребенка от стаи собак. Свора караулит детей по дороге в школу вдоль оврага

Во Владивостоке девушка, проезжавшая мимо на автомобиле, спасла ребенка от стаи бездомных собак, сообщают «Новости Владивостока и ПК».

Бездомные собаки.
Бездомные собаки.
Михаил Хаустов

На ребенка набросились несколько собак. Происшествие попало на камеру наблюдения.

Как сообщают местные жители, собаки, которые бросаются на прохожих, живут рядом с жилыми домами — в овраге, недалеко от гаражей.

«Сегодня, если бы не девушка на джипе, неизвестно чем бы закончилась дорога со школы для этого мальчика. Он очень переживал за прокусанные и разодранные штаны. А мы, взрослые, очень переживаем за его здоровье. Надеюсь мама этого мальчика напишет», — прокомментировал видео подписчик.

«Больше и чаще бросаются на детей. По нашей дороге (не смейтесь, в УК мне это подтвердили) вдоль оврага дети ходят в школы! Рядом расположены детские площадки, в которых благодаря забору можно спрятаться от собачек. Так вот, хочу предупредить и попросить родителей встречать и провожать детей со школы и в школу. Собаки появляются в разное время. Как бороться никто не знает, помочь никто не может», — отметили в комментариях к видео.

По словам местного жителя, собаки обосновались рядом с жилыми домами, потому что «сердобольные кормят». А дети в итоге получают травмы, в том числе и психологические.

«Собакам все равно на кого нападать, кусают всех подряд. Случаев очень много», — подчеркнули местные жители.

Ранее тревогу забили жители Бийска, где бездомные собаки окрепли, превратились в свору и вскоре получат подкрепление.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость