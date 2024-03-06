6 марта
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Происшествия

Девушка сюрприз не оценила. Что стало с "принцем на белом коне" из Кузбасса

Ранее по сети гуляло видео, где мужчина пытается зайти в подъезд с белым конем. Оказалось, он хотел сделать сюрприз любимой.

Конь в Кемеровской области.
Конь в Кемеровской области.
SHOT.

"Принцу" удалось даже завести коня в дом, но его возлюбленная сюрприза не оценила, сообщает SHOT.

Мужчина признался, что был очень пьян и даже пообещал закодироваться. Правоохранители назначили ему наказание в виде ареста на сутки за мелкое хулиганство.

Пьяный романтик взял коня с фермы, с его помощью он хотел извиниться перед возлюбленной и поздравить с наступающим Международным женским днем.

После фееричного извинения длиной в два часа, хулиган вернул коня в стойло. Участковый позже составил на мужчину протокол по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство".

Но и без других проблем не обошлось, арендодатель просит семью найти новое жилье и такого поступка не оценил.

Ранее сообщалось, что сибиряк в три часа ночи решил привести домой лошадь.

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