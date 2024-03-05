5 марта
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Жизнь

Сибиряк в три часа ночи решил привести домой лошадь

Житель многоэтажки в Кемеровской области в три часа ночи привел домой лошадь. Об этом сообщает Mash Siberia.

Лошади зимой.
Лошади зимой.
unsplash.com

Женщина из многоэтажки проснулась от стука и странных звуков. В глазок она увидела коня.

Креативный сосед из квартиры напротив решил привести гостью в дом. Он завел животное в квартиру и два часа ссорился с женой.

В итоге лошадь вывели из подъезда. Теперь мужчина не открывает дверь, а квартира — съемная. Хозяйку пока не могут найти не жильцы, ни управляющая компания.

Ранее сообщалось, что в Сибири жители одевают бездомную собаку в разные наряды, чтобы она пережила холода.

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