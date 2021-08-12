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Происшествия

Девушка в Барнауле прокатилась на крыше авто. ГИБДД не оставила это без внимания

Барнаульская ГИБДД обратила внимание на видео, на кадрах которого девушка едет по ул. Попова на крыше автомобиля. Горожан в очередной раз призвали соблюдать дисциплину, а водителю выписали штраф.

Девушка на крыше авто.
Девушка на крыше авто.
Скриншот видео

Автополицейские провели проверку и выяснили, что 32-летний водитель на Honda Accord двигался по ул. Попова от Трактовой, в сторону ул. Власихинской, и перевозил пассажира вне кабины.

За нарушение ПДД ему выписали штраф по ч. 2 ст. 12.23 Кодекса об административных правонарушениях РФ в размере 1000 рублей.

«Кроме того с водителем была проведена профилактическая беседа по безопасности дорожного движения, разъяснены возможные последствия подобных действий», — добавили в Госавтоинспекции.

Ранее в Хакасии 19-летний велосипедист погиб в ДТП, когда с мобильного телефона вел прямую трансляцию.

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