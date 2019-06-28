Девушка в Барнауле украла одежду из торгового центра

Сотрудники уголовного розыска задержали молодую девушку, которая похитила из торгового центра одежду, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю. Сумма похищенного составила около 4 тысяч рублей.

В отделе по продаже одежды одного из торговых центров неизвестная молодая девушка похитила джинсы, брюки и топ и скрылась в неизвестном направлении. Сотрудники магазина заметили пропажу и обратились в полицию.

Подозреваемую поймали. Похищенную одежду изъяли и завели уголовное дело.

Напомним, 5 июня председатель президентского совета по правам человека Михаил Федотов, находившийся в крае с рабочим визитом, возмутился приговором жительнице Бийска Анастасии Яковлевой, которую признали виновной в краже джинсов и дали пять лет тюрьмы.