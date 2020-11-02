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Происшествия

Девять человек эвакуировали из хрущевки в Бийске из-за маленького возгорания

В Алтайском крае в минувшие выходные произошел пожар в пятиэтажке, из которой пришлось эвакуировать жильцов, сообщает региональное МЧС.

Пожар в Бийске.
Пожар в Бийске.
22.mchs.gov.ru.

Возгорание, о котором 2 ноября рассказали в ведомстве, произошло вечером 31 октября — в пятиэтажном панельном многоквартирном доме на ул. Социалистическая.

«На момент прибытия из квартиры, расположенной на четвертом этаже, шел дым. По лестничным маршам спасатели эвакуировали девять человек», — отметили в МЧС.

За десять минут ликвидировали пожар площадью около 5 кв. метров. Огонь повредил только домашние вещи.

С маленьким возгоранием боролись 15 пожарных и пять единиц спецтехники. Никто не пострадал, устанавливают причину пожара.

За прошедшие сутки в Алтайском крае произошел 21 пожар, уточнили в МЧС статистику за 1 ноября.

Ранее девять сонных жильцов спасли из пожара в Алейске — загорелся двухэтажный многоквартирный дом.

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