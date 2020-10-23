Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 октября 5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Девять сонных жильцов спасли из пожара в Алтайском крае

23 октября ночью в Алейске загорелся двухэтажный многоквартирный дом. Внутри было плотное задымление.

Пожар в Алейске.
Пожар в Алейске.
22.mchs.gov.ru

Дым стремительно распространялся по лестничной клетке. Все жильцы спали. Спасатели стали стучать в окна, чтобы разбудить их и вывести из опасного здания.

Таким образом со второго этажа эвакуировали 9 человек.

В считанные минуты возгорание удалось полностью ликвидировать. В результате пожара внутри подъезда пострадала только стена.

Никто не пострадал. Причину возгорания еще не установили.

Ранее в Барнауле ночью произошел пожар в частном доме. Спасателям удалось вынести из горящей постройки четыре газовых баллона.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость