Девять сонных жильцов спасли из пожара в Алтайском крае

Дым стремительно распространялся по лестничной клетке. Все жильцы спали. Спасатели стали стучать в окна, чтобы разбудить их и вывести из опасного здания.
Таким образом со второго этажа эвакуировали 9 человек.
В считанные минуты возгорание удалось полностью ликвидировать. В результате пожара внутри подъезда пострадала только стена.
Никто не пострадал. Причину возгорания еще не установили.
Ранее в Барнауле ночью произошел пожар в частном доме. Спасателям удалось вынести из горящей постройки четыре газовых баллона.