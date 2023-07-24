24 июля
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Происшествия

Девять человек погибли при обрушении потолка в спортзале китайской школы

Девять человек погибли в результате обрушения потолка в спортзале китайской средней школы, сообщает Xinhua.

Медицина. Больница. Врач.
Медицина. Больница. Врач.
СС0

ЧП случилось накануне.

В момент обрушения в спортзале находились 19 человек. Четверым удалось выбраться самостоятельно, 13 человек достали из-под обломков спасатели, указывает bfm.ru. Из них троих вытащили без признаков жизни, шестеро умерли в больницах.

Ранее во время урагана обрушилась трибуна стадиона. В этот момент там проходил матч в рамках детского кубка по футболу.

Всего на трибунах находилось порядка 30 человек.

Следователи выясняют, по каким причинам случилось ЧП. Возбуждено уголовное дело.

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