В Красноярском крае по вине отца, который на машине вылетел в кювет, погибла девятилетняя девочка, сообщает региональное МВД.

Инцидент произошел вечером 12 ноября — в районе села Тесь, недалеко от Минусинска.

«42-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ, допустил съезд в левый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием транспортного средства», — рассказали в ведомстве.

Девочка скончалась на месте происшествия до приезда скорой медпомощи.



В полиции выяснили, что отец ребенка вообще никогда не получал водительского удостоверения. Кроме того, в его крови обнаружили 0,74 промилле алкоголя.

«В отношении мужчины составлены административные материалы за управление автомобилем в состоянии опьянения, наличие неисправностей транспортного средства, при которых эксплуатация запрещена, управление без водительских документов, нарушение правил регистрации, отсутствие полиса ОСАГО, управление без ремня безопасности, а также за нарушение правил перевозки детей», — отметили в МВД.

Также «решается вопрос о возбуждении уголовного дела». На данный момент выясняют все обстоятельства ДТП.

Ранее в Красноярске пьяный водитель без прав насмерть сбил ребенка и скрылся в сторону улицы Мужества.