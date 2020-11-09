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Происшествия

Пьяный водитель без прав насмерть сбил ребенка и скрылся в сторону улицы Мужества

В Красноярске задержали водителя, который скрылся с места смертельного ДТП, а после переложил всю вину на мальчика, сообщает региональное МВД.

Смертельное ДТП. Красноярск.
Смертельное ДТП. Красноярск.
24.мвд.рф.

Инцидент произошел днем 8 ноября. 44-летний водитель сбил 13-летнего подростка, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Очевидцы сообщили, что после ДТП водитель на автомобиле белого цвета быстро уехал в сторону улицы Мужества.

«Несовершеннолетний от полученных травм скончался. Водитель скрылся с места происшествия. Были опрошены очевидцы случившегося, введен план „Перехват“», — рассказали в ведомстве.

Мужчину поймали в течение нескольких часов. В его крови обнаружили 1,21 промилле алкоголя.

На оперативном видео водитель заявил, что ребенок сам выскочил под колеса. Судя по кадрам, даже через несколько часов мужчина не вернулся в трезвое состояние.

«Малолетки выскочили, я тебе еще раз объясняю. Двое переходят, я их пропускаю, а третий такой берет… и из-за них раз и выбегает», — рассказал он полицейскому свою версию произошедшего.

После мужчина начал кричать, что его незаконно задерживают, поскольку он согласен с тем, что сбил человека.

Примечательно, что накануне его лишили водительских прав за езду в состоянии опьянения.

Ранее в Алтайском крае инспектор ДПС на своих двоих догнал пьяного водителя и вытащил его из машины.

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