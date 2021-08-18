На девятую судимость наворовал житель Алтайского края из-за пагубных привычек

В Заринске у местного жителя посреди ночи украли кошелек. Мужчина отдыхал в кафе и вышел на улицу подышать свежим воздухом, когда лишился денег.

Нападение было совершено в два часа ночи. Неожиданно к мужчине подбежал незнакомец, выхватил кошелек и скрылся.

По горячим следам его удалось задержать и установить личность, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю. Выяснилось, что 43-летний злоумышленник имеет за плечами восемь судимостей. Вину в очередном преступлении он отрицать не стал.

Рецидивист признался, что уже потратил украденные деньги на сигареты и алкоголь.

Полицейские завели уголовное дело по ст. 161 УК РФ (Грабеж). Мужчине грозит новое лишение свободы на срок до четырех лет.

Ранее в Барнауле неоднократно судимый мужчина обчистил квартиру 61-летней женщины. Он пролез в окно.