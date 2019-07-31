Лео, помоги: Ди Каприо отреагировал на пожары в Сибири

В подписи к видео Ди Каприо сообщил, что беспрецедентные объемы лесных пожаров, дым от которых виден даже из космоса, провоцируют огромные выбросы углекислого газа в атмосферу Земли и влияют на мировой климат.
«Эти пожары испустили столько углекислого газа за месяц, сколько вся Швеция за год», — пишет он.
Руссскоязычные комментаторы завалили актера благодарностями и просьбами помочь справиться с катастрофой:
Даже Лео не безразличны наши пожары, когда наша власть обратит внимание на эту катастрофу?
Лео, братишка, красава!
Лео, спасибо друг. Я из Сибири очень благодарна, что ты говоришь о проблеме.
Лео, просим, помоги! Сибирь горит, Байкал загрязняют. Погибают уникальные природные объекты! Нашему правительству плевать на нас и на проблемы природы!!! Лео, помоги.
Лёвушка, ты ЧЕЛОВЕК!
Кстати, Ди Каприо является основателем благотворительного фонда по сохранению экологической среды и ранее уже касался экологических проблем. Например, он писал про угрозу жизни населения Якутии в связи с изменением климата.
В Сибири пожарами охвачено почти 3 млн гектаров тайги, спасатели фиксируют 500 очагов пожаров, их площадь увеличивается.
Более 600 тыс. человек уже подписали петицию с требованием ввести на всей территории Сибири режим чрезвычайной ситуации.
29 июля режим ЧС из-за лесных пожаров ввели на всей территории Красноярского края и Иркутской области, а также частично в Бурятии.