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31 июля 28°C

Лео, помоги: Ди Каприо отреагировал на пожары в Сибири

Известный голливудский актер Леонардо Ди Каприо выложил в Instagram пост о пожарах в Сибири. На это откликнулись сотни пользователей соцсети, в том числе и русскоязычные. Люди просят актера помочь спасти сибирские леса.

Лесные пожары.
Лесные пожары.
СС0

В подписи к видео Ди Каприо сообщил, что беспрецедентные объемы лесных пожаров, дым от которых виден даже из космоса, провоцируют огромные выбросы углекислого газа в атмосферу Земли и влияют на мировой климат.

«Эти пожары испустили столько углекислого газа за месяц, сколько вся Швеция за год», — пишет он.

Руссскоязычные комментаторы завалили актера благодарностями и просьбами помочь справиться с катастрофой:

Даже Лео не безразличны наши пожары, когда наша власть обратит внимание на эту катастрофу?

Лео, братишка, красава!

Лео, спасибо друг. Я из Сибири очень благодарна, что ты говоришь о проблеме.

Лео, просим, помоги! Сибирь горит, Байкал загрязняют. Погибают уникальные природные объекты! Нашему правительству плевать на нас и на проблемы природы!!! Лео, помоги.

Лёвушка, ты ЧЕЛОВЕК!

Кстати, Ди Каприо является основателем благотворительного фонда по сохранению экологической среды и ранее уже касался экологических проблем. Например, он писал про угрозу жизни населения Якутии в связи с изменением климата.

В Сибири пожарами охвачено почти 3 млн гектаров тайги, спасатели фиксируют 500 очагов пожаров, их площадь увеличивается.

Более 600 тыс. человек уже подписали петицию с требованием ввести на всей территории Сибири режим чрезвычайной ситуации.

29 июля режим ЧС из-за лесных пожаров ввели на всей территории Красноярского края и Иркутской области, а также частично в Бурятии.

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