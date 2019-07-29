В трех регионах Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров ввели на всей территории Красноярского края и Иркутской области, а также частично в Бурятии, сообщают РИА Новости со ссылкой на МЧС.

В ведомстве отмечают распространение задымлений на другие регионы Сибири и Дальнего Востока из-за увеличения площадей пожаров.

Ранее первый замминистра ведомства Александр Чуприян рассказал, что пожарами охвачено почти 3 млн гектаров тайги, спасатели фиксируют 500 очагов, их площадь увеличивается.

Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет, однако дым распространяется и «качество жизни» в некоторых селах и городах ухудшается, добавил он.

Руководитель Greenpeace Григорий Куксин назвал пожары в Сибири и на Дальнем Востоке катастрофой планетарного масштаба

Altapress.ru писал, что ранее депутат фракции ЛДПР в АКЗС Евгения Боровикова предложила радикальный способ справиться с лесными пожарами в Сибири. Она считает, что потушить пожары можно с помощью бомб, передает ее слова пресс-служба партии.