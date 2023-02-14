14 февраля
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Происшествия

Диалога не получилось: подрались футболисты из РФ и Украины в турецком отеле

В турецком отеле Royal Seginus произошла массовая драка между российскими и украинскими футболистами.

Спорт. Футбольный мяч.
Спорт. Футбольный мяч.
CC0

В потасовке участвовали представители российского «Шинника» и украинского «Миная», собщает РИА Новости.

Драка случилась накануне вечером, сообщает Baza.

Что произошло

Несколько игроков закарпатского клуба «Минай» спросили российских футболистов, почему они не протестуют против правительства. Но диалога не вышло.

Через некоторое время одного из российских футболистов избили в лифте, указывает bfm.ru. После этого между спортсменами началась массовая драка.

Футболисты «Шинника» считают — украинцы знали о прибытии русской команды в отель и поэтому спровоцировали мордобой.

Пострадали четверо российских футболистов.

Пресс-атташе «Шинника» Игорь Мережин подтвердил информацию о драке между игроками ярославского клуба и футболистами украинской команды «Минай» на сборах в турецкой Анталье, пишет «Спорт-Экспресс».

Ранее уборщица разогнала свадьбу из-за того, что гости мешали ей мыть полы. Женщина спровоцировала драку, к которой позже присоединился и ее муж. В ходе конфликта уборщица прищемила дверью палец жениха.

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