В российском регионе мигранты устроили потасовку у сортировочного пункта Ozon

Как сообщил источник, массовая драка произошла из-за поведения сотрудников интернет магазина.
Они якобы мешали друг другу уехать домой после смены: спешили к транспорту, толкались и применяли физическую силу.
На кадрах видно, что стычки с криками и избиениями начинаются в разных частях парковки, а также на выходе из сортировочного пункта — «Газета.Ру».
По словам руководства маркетплейса, сотрудники выясняют отношения подобным образом постоянно.
В пресс-службе Ozon уточнили, кто драка произошла в логистическом центре. Ее участники — работники компаний-подрядчиков.
Утверждается, что служба безопасности оперативно пресекла конфликт. Обстоятельства выясняют правоохранительные органы.
Между тем прекращено уголовное дело после драки с певцом Григорием Лепсом.
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