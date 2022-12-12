Прекращено уголовное дело после драки с Лепсом

Певец заплатил за моральный и материальный ущерб пострадавшему в драке с ним мужчине.
Адвокат заявил, что инцидент полностью исчерпан, указывает Газета.Ru.
Что произошло
В ночь на 5 декабря Григорий Лепс устроил драку в одном из баров в Санкт-Петербурге после своего концерта. Звезда захотел сыграть в нарды с пострадавшим на 10 тыс. долларов.
Однако мужчина отказался, так как у него не было таких средств, и предложил сыграть в обычные нарды. На что Лепс начал вести себя агрессивно. По словам адвоката, он ударил мужчину в лицо и сломал ему нос.
Дело завели по ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).
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