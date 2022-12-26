26 декабря
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Происшествия

Дикая обезьяна схватила сумку с деньгами и швырнула ее с обрыва

Обезьяна в национальном парке Таиланда украла у туристки сумку с крупной денежной суммой и сбросила ее с обрыва, сообщает The Thaiger.

Обезьяна.
Обезьяна.
СС0

Путешественница рассказала, что дикая обезьяна схватила сумку, обыскала ее и выбросила с обрыва. Видимо, «воровка» не нашла ничего вкусного в добыче.

Но в сумке находились документы, личные вещи и 50 тыс. бат (99,6 тыс. рублей) наличными, указывает Lenta.ru.

Рейнджеры спустились со 100-метрового обрыва за пропажей.

Между тем известно, что дикие обезьяны в этой местности могут вести себя агрессивно и постоянно обкрадывают туристов.

Ранее сбежавшая обезьяна напала в деревне на двухлетнюю россиянку.

Инцидент произошел в деревне Терпигорьево.

Предположительно, обезьяна сбежала из находившегося на ремонте вольера и прибежала в соседский двор, где играли дети, после чего напала на них.

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