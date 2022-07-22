22 июля
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Происшествия

Сбежавшая обезьяна напала в деревне на двухлетнюю россиянку

В Подмосковье сбежавшая от хозяев обезьяна напала на маленькую девочку, сообщил источник ТАСС.

Обезьяна.
Обезьяна.
СС0

Инцидент произошел в деревне Терпигорьево.

Предположительно, обезьяна сбежала из находившегося на ремонте вольера и прибежала в соседский двор, где играли дети, после чего напала на них.

Двухлетняя девочка не успела убежать, ее спасли родители, пишет bfm.ru. Тем не менее, ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии, девочка находится в реанимации. Ее мама получила незначительные раны.

Инцидент подтвердили власти Подмосковья.

Прокуратура начала проверку. По данным ряда СМИ, обезьяна могла сбежать из частного зоопарка.

Ранее сообщалось, как военные водолазы нашли мальчика, которого крокодил вырвал из рук отца.

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