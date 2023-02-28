Директор алтайской школы втянула дочь в финансовые махинации

Теперь директор предстанет перед судом за присвоение или растрату с использованием служебного положения.
Известно, что обвиняемая приняла дочь, которая не знала о преступном умысле, в качестве кухонного работника.
Подсудимая хотела изымать в ее пользу зарплату и отдавать ей без выполнения работ.
За два года на счет дочери поступили зарплата, отпускные и разовые стимулирующие выплаты на сумму более 135 тыс. рублей.
Слушание по делу будет 2 марта.
Ранее в Алтайском крае мошенники обманули женщину на 200 тыс. рублей.