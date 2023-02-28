28 февраля
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Происшествия

Директор алтайской школы втянула дочь в финансовые махинации

Директор средней школы в Новоалтайске фиктивно трудоустроила свою дочь кухонным работником без ее ведома, сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Школа.
Школа.
Открытые источники в интернете.

Теперь директор предстанет перед судом за присвоение или растрату с использованием служебного положения.

Известно, что обвиняемая приняла дочь, которая не знала о преступном умысле, в качестве кухонного работника.

Подсудимая хотела изымать в ее пользу зарплату и отдавать ей без выполнения работ.

За два года на счет дочери поступили зарплата, отпускные и разовые стимулирующие выплаты на сумму более 135 тыс. рублей.

Слушание по делу будет 2 марта.

Ранее в Алтайском крае мошенники обманули женщину на 200 тыс. рублей.

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