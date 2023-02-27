27 февраля
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Происшествия

На лечение дочери: в Алтайском крае мошенники обманули женщину на 200 тыс. рублей

В Алтайском крае мошенники обманули женщину на 200 тыс. рублей. Преступники сказали, что ее дочь лежит в больнице, и попросили перевести деньги на лечение, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Деньги.
Деньги.
Олег Богданов

В Славгороде мошенница позвонили 74-летней женщине под видом сотрудницы правоохранительных ведомств.

Она сообщила, что дочь пенсионерки попала в ДТП, а сейчас с травмами лежит в больнице.

Мошенница попросила помочь и собрать постельное белье, личные вещи дочери и 200 тыс. рублей на лечение. Пенсионерка поспешно выполнила просьбу незнакомки и передала пакет курьеру.

На следующий день женщина позвонила своей дочери и уточнила, в какой палате она лежит. Девушка сообщила матери, что с ней все в порядке, а телефонный звонок и требования незнакомцев — это обман.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество» (ст. 159 УК РФ).

Полицейские призывают жителей края к бдительности и просят не совершать никаких финансовых операций под диктовку по телефону.

Ранее жительница Барнаула отдала мошенникам крупную сумму.

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