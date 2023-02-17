17 февраля
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Происшествия

Спасти лже-дочь: жительница Барнаула отдала мошенникам крупную сумму

Жительница Барнаула 1948 года рождения отдала мошенникам 100 тыс. рублей, чтобы спасти дочь. Об этом сообщают в МВД по Алтайскому краю.

Колл-центр мошенников.
Колл-центр мошенников.
22.мвд.рф

Мошенники действовали по известной схеме: «Ваш родственник попал в беду». Они позвонили женщине и, как показалось пострадавшей, говорили голосом ее дочери.

Лже-дочь сказала, что попала в ДТП и что нужны деньги, «сколько есть».

Затем жительнице Барнаула позвонил другой злоумышленник и представился следователем. Он предупредил, что приедут два сотрудника, которым нужно отдать все имеющиеся деньги, чтобы уберечь дочь от ответственности.

Женщина так и сделала и отдала приехавшим молодым людям 100 тыс. рублей. После этого она позвонила дочери и поняла, что ее обманули.

Сейчас полиция ищет преступников и напоминает жителям, что не стоит доверять подобным звонкам.

Ранее жительница Алтая заплатила мошенникам за продажу стиральной машины.

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