Спасти лже-дочь: жительница Барнаула отдала мошенникам крупную сумму

Жительница Барнаула 1948 года рождения отдала мошенникам 100 тыс. рублей, чтобы спасти дочь. Об этом сообщают в МВД по Алтайскому краю.

Мошенники действовали по известной схеме: «Ваш родственник попал в беду». Они позвонили женщине и, как показалось пострадавшей, говорили голосом ее дочери.

Лже-дочь сказала, что попала в ДТП и что нужны деньги, «сколько есть».

Затем жительнице Барнаула позвонил другой злоумышленник и представился следователем. Он предупредил, что приедут два сотрудника, которым нужно отдать все имеющиеся деньги, чтобы уберечь дочь от ответственности.

Женщина так и сделала и отдала приехавшим молодым людям 100 тыс. рублей. После этого она позвонила дочери и поняла, что ее обманули.

Сейчас полиция ищет преступников и напоминает жителям, что не стоит доверять подобным звонкам.

Ранее жительница Алтая заплатила мошенникам за продажу стиральной машины.