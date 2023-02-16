16 февраля
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Происшествия

Жительница Алтая заплатила мошенникам за продажу стиральной машины

26-летняя жительница Горно-Алтайска обратилась с заявлением о мошенничестве при продаже стиральной машины. Об этом сообщает МВД по Республике Алтай.

Криминал, хакер, мошенник.
Криминал, хакер, мошенник.
unsplash.com

Девушка опубликовала в интернете объявление о продаже стиральной машины.

Через какое-то время по объявлению позвонили и изъявили желание купить технику.

Мошенник попросил жительницу продиктовать номер банковской карты, чтобы перевести на нее деньги за товар.

На телефон девушки пришел код, который она назвала злоумышленнику якобы для подтверждения перевода.

Так неизвестный получил доступ к личному кабинету девушки. Там он от ее имени оформил кредит на 46 тыс. рублей. Известно, что деньги аферист потратил на покупки в интернет-магазинах.

Жительница решила проверить оплату за покупку стиральной машины, но поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа».

Ранее продавец бийского магазина перевела всю выручку мошеннику.

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