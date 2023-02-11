11 февраля
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Происшествия

Продавец перевела всю выручку бийского магазина мошеннику

Накануне вечером на рабочий телефон бийского магазина позвонил мужчина и представился руководителем организации.

Деньги.
Деньги.
Олег Богданов

Он спросил у продавца, какая выручка сейчас в кассе. Продавец сказала, что около 100 тыс. рублей. Тогда шеф проинструктировал продавца — из этой суммы необходимо оплатить рекламу, а главное — перечислить деньги на счет. И продиктовал номер.

Женщина дошла до ближайшего банкомата и перевела выручку на указанный счет, говорится в сообщении краевого главка МВД.

Но позже выяснилось, что распоряжений по поводу расчета от настоящих владельцев не поступало. Бийчанка поняла, что стала жертвой мошенников.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Барнауле сердобольная пенсионерка потратила более 600 тыс. рублей на мошенника, который представился французом.

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