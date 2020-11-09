Директор аптеки в Алтайском крае получила условный срок за взятку

С 2018 по 2019 год директор аптеки получила взятку от руководителя одной из фирм в размере около 35 тыс. рублей за принятие юридически значимых решений о выборе именно компании в качестве основного поставщика товаров для нужд аптеки.
Деньги предприниматель частями перечислял на банковский счет осужденной.
Суд назначил руководителю МУП наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 69 тыс. 200 рублей с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.
Ранее алтайская прокуратура добивалась реального срока для бывшего замминистра здравоохранения региона Елены Кравец. За взятку более 2,2 млн рублей ее приговорили к штрафу.