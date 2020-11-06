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Жизнь

Суд так и не дал реального срока бывшему заму главы алтайского минздрава

Судебная коллегия по уголовным делам Алтайского краевого суда рассмотрела апелляцию на приговор бывшему замминистра здравоохранения края Елене Кравец, сообщили в региональной прокуратуре.

Елена Кравец (слева) и ее адвокат.
Елена Кравец (слева) и ее адвокат.
Анна Зайкова.

Бывшую чиновницу ранее признали виновной получении взятки в особо крупном размере. В 2016—2019 годах она получила взятку более 2,2 млн рублей в виде дорогостоящего ремонта квартиры и бытовой техники от руководителя одной из фирм.

За это она от лица государства заключила с компанией 132 контракта на поставки для нужд алтайского здравоохранения с нарушением конкурсных процедур.

Суд первой инстанции назначил Кравец наказание в виде штрафа в размере 4,5 млн рублей и лишил ее права занимать должности в государственных органах сроком на 5 лет. Чиновнице не назначили даже условного срока.

«В апелляционном представлении прокурор ориентировал суд на назначение наказания, связанного с реальным лишением свободы и увеличении суммы штрафа. По результатам рассмотрения представления прокурора коллегия уточнила вид дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности. В остальной части приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу», — прокомментировали в прокуратуре.

Ранее гособвинение предлагало суду назначить ей наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также с назначением штрафа в размере 20-кратной суммы взятки на сумму более 45 млн рублей и лишения ее права занимать определенные должности на срок 7 лет.

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