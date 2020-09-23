«Могу быть полезной для общества». Экс-замглавы алтайского минздрава на суде попросила не лишать ее свободы

23 сентября суд вынесет приговор по делу о взятке, полученной бывшей высокопоставленной сотрудницей краевого минздрава Еленой Кравец. Altapress.ru побывал на последнем перед оглашением приговора судебном заседании. И выяснил: гособвинение предложило суду наказать ее 7 годами колонии. Сама же экс-чиновница, признав вину, попросила не лишать ее свободы. «Я 35 лет трудилась с утра до позднего вечера, работала всегда честно», — заявила она.

«Это что — выпускники 9 класса?»

Елена Кравец долгое время занимала пост замминистра здравоохранения края. Последнее слово по своему уголовному делу она произнесла 22 сентября.

В этот день она пришла на заседание суда минут за 15 до начала и вместе с адвокатом Татьяной Гарбер заняла переднюю скамейку. Обе они казались спокойными, уверенными и как будто сосредоточенными — как никак, вот-вот решится судьба оступившегося человека.

Но тут адвокат Елены Кравец внезапно внесла оживление в это тихое ожидание, вступив в препирательства с прессой. От оператора «Катуни 24» она потребовала прекратить съемку. А выяснив, что «никто еще ничего не снимает», переключилась на аккредитованных журналистов, настоятельно предлагая им покинуть зал.

Елена Кравец ( слева) и ее адвокат. Анна Зайкова.

«На вас нет бейджей, я не знаю, кто вы такие», — говорила она. В конце концов адвокат иронично предположила, что в зале присутствуют выпускники девятого класса. Никто, собственно, так и не понял, зачем ей нужна была эта перепалка.

Но тут вошла судья Центрального райсуда Жанна Уханова, начала заседание и поставила точку: «Заседание открытое». А Кравец начала говорить.

«Я 35 лет отработала честно на благо населения», — сказала она, слегка удивив собравшихся — все ведь знали, что речь идет об особо крупной взятке.

Елена Кравец. Анна Зайкова.

Сантехника испанская , гарнитур итальянский

Уголовное дело на Елену Кравец возбудили год назад — в сентябре 2019 года. К тому моменту она занимала пост начальника отдела (после смены главы краевого минздрава она ушла из замов). Вышли на нее в ходе допроса менеджера фирмы-поставщика лекарств.

Вскоре ее обвинили в преступлении по статье 290, часть 6 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере. По версии следствия (и она нашла подтверждение в суде), чиновница помогла фирме стать победителем электронных аукционов — с ней было заключено более 100 контрактов.

Бизнесмены ее отблагодарили: взяли на себя расходы на евроремонт в ее квартире, купили ей итальянский кухонный гарнитур, испанскую сантехнику и бытовую технику. На все про все они потратили около 2,2 млн рублей.

В Центральном районном суде Барнаула. Анна Зайкова.

Как удавалось фирме, участвовавшей в электронных аукционах, обойти все их строгости?

Следователи объясняли это так: Кравец, работая в минздраве, участвовала в подготовке и проведении закупок. И она вносила в аукционную документацию заранее предоставленные фирмой характеристики планируемых к поставке лекарств. Фирму признавали победителем торгов.

Преступления Елена Кравец совершила в 2016—2019 годах, ее непосредственным начальником была Ирина Долгова, в сентябре 2020 года ставшая фигурантом другого уголовного дела.

В Центральном районном суде Барнаула. Анна Зайкова.

«Прошу не лишать меня свободы»

Свое последнее слово Елена Кравец зачитывала недолго — меньше 3 минут. Главная ее мысль: прошу не сажать.

Я полностью признаю свою вину. Я раскаиваюсь в содеянном. Я действительно считаю, что это преступление, — сказала она.

Елена Кравец. Анна Зайкова.

Подсудимая рассказала, что сразу начала работать со следствием и не затягивала процесс, что заключила со следствием досудебное соглашение.

Я 35 лет отработала честно на благо населения Алтайского края. 35 лет я трудилась, можно сказать, с утра до позднего вечера. Работала всегда честно. За это и получила награды федерального значения, и краевого значения. Но сейчас, собственно говоря, не об этом, — продолжила она.

В Центральном районном суде Барнаула. Анна Зайкова.

Кравец пояснила, что является пенсионером, нуждается в медикаментах и имеет ряд хронических заболеваний, и у нее 82-летняя больная мать. Но она не представляет угрозы для общества и может быть для него (общества) полезной — таковы ее профессиональные компетенции. Работать, по ее словам, она может везде — и в общественных организациях, и в любой фармкомпании. И, находясь на свободе, намного быстрее выплатит штраф.

Я прошу только об одном: чтобы суд не лишал меня свободы. — объяснила Кравец.

Заслушав подсудимую, суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора до 23 сентября.

Роман Бурыкин. Анна Зайкова.

7 лет колонии и штраф в 45 млн рублей

Но у прокуратуры, как выяснилось, иной взгляд на степень опасности бывшей чиновницы для общества и соразмерность ее наказания преступлению. Ее позицию изложил гособвинитель.

Роман Бурыкин,

прокурор отдела надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Алтайского края:

На основе исследованных в судебном заседании доказательств мной как государственным обвинителем было предложено признать Кравец Елену виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Предложено суду назначить Кравец наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с назначением штрафа в размере 20-кратной суммы взятки на сумму более 45 млн рублей и лишения ее права занимать определенные должности на срок 7 лет.

В приговоре судья будет решать судьбу не только Елены Кравец, но и квартиры, в которой был сделан ремонт на средства коммерсантов. Это жилье стоимостью около 6,5 млн рублей оформлено на мать подсудимой.