Директор ФСБ заявил, что в России пресекли теракты с использованием беспилотников

ФСБ пресекла попытки террористов использовать беспилотники для терактов на ЧМ-2018 по футболу, заявил директор ведомства Александр Бортников, сообщает РИА Новости .

Детали Бортников не уточнил, известно лишь, что такие попытки предпринимались не только в период ЧМ, но и во время подготовки и проведения других «массовых политических и спортивных мероприятий».

Бесконтрольное распространение дронов чревато их применением для террора, уверен директор ФСБ.

«На наш взгляд, для предупреждения и оперативной нейтрализации данной угрозы необходимо безотлагательно приступить к совместной разработке основ нормативно-правового регулирования процесса применения беспилотников», — отметил глава ФСБ на открытии совещания руководителей спецслужб и правоохранительных органов.

В России уже ужесточили правила оборота беспилотной техники, пишет bfm.ru. Так, с июня 2016-го все дроны массой более 0,25 килограмма должны быть зарегистрированы.