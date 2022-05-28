Директор турбазы на Алтае получил 6 лет тюрьмы за гибель целой семьи

Суд приговорил директора турбазы к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда, сообщил СУ СКР по Алтайскому краю.
Напомним, трагедия произошла 26 июля 2020 года. Семья начальника сектора мониторинга отдела взаимодействия с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций Иосифа Кременских заселилась на базу.
Вечером того же дня из-за упавшего дерева отключилось электричество — оборвались провода.
Директор решил занести электрогенератор в подсобку на первом этаже гостиничного дома. При этом он знал, что это чревато последствиями: выхлопы очень токсичны.
Тем не менее он заправил бак генератора бензином, лично запустил двигатель и закрыл дверь в подсобку. Номер Кременских был этажом выше.
В результате от острого отравления оксидом углерода 51-летний глава семьи, его 43-летняя супруга и двое детей 16 и 10 лет скончались.
Для установления причины их смерти криминалисты несколько суток изымали и исследовали вещдоки, отрабатывались несколько версий.
Обвиняемый вывез и попытался спрятать генератор в Республике Алтай.
«В ходе предварительного следствия предприниматель отношение к вине в совершении преступления выражать отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ», — отметили в СК.