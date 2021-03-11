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Владелец алтайской турбазы, где погибла семья Кременских, пытался спрятать генератор от следствия

Зампрокурора Алтайского края Дмитрий Губанов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении собственника базы отдыха «Глобус». Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более человек.

Турбаза "Глобус".
Турбаза "Глобус".
globus-aya.ru

Уголовное дело передают в Алтайский районный суд Алтайского края для рассмотрения по существу.

Имущество обвиняемого на сумму более 15 млн рублей арестовали в целях компенсации вреда.

Трагедия на турбазе

51-летний Иосиф Кременских, начальник сектора мониторинга отдела взаимодействия с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций, его 43-летняя супруга и двое детей 16 и 10 лет приехали отдохнуть на турбазу 26 июля.

По данным следствия, в ночь на 27 июля на турбазе из-за непогоды отключилось электроснабжение. Владелец «Глобуса» распорядился занести в помещение бойлерной два бензиновых электрогенератора, чтобы заработала насосная станция и система водоснабжения базы.

В результате токсичные продукты выхлопа просочились к отдыхающим и все члены семьи погибли. Согласно предварительной судебно-медицинской экспертизе, причиной смерти людей явилось отравление окисью углерода.

Комната на турбазе, где произошла трагедия.
Комната на турбазе, где произошла трагедия.
altai-krai.sledcom.ru.

Другие гости базы в течение последующих дней жаловались на неприятный запах из номера, где были заселены потерпевшие.

Погибших нашли только спустя пять дней, после того, как закончился срок оплаты за номер.

«Обвиняемый, испугавшись привлечения к уголовной ответственности, вывез и попытался спрятать генератор в Республике Алтай. Его противоправные действия установлены органами предварительного следствия СУ СК России по Алтайскому краю», — сообщили в пресс-службе прокуратуры края.

Ранее директор базы отдыха попытался оспорить решение районного суда об аресте, но суд оставил это без удовлетворения.

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